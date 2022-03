Musik : Rex Orange County wagt Neustart mit etwas Promi-Hilfe

Länger war es still um Alexander O’Connor alias Rex Orange County. Mit „Who Cares?“ ändert sich das. Im Schlepptau hat der mit „Pony“ so erfolgreiche Brite die Promis Benny Sings und Tyler, The Creator.

Corona hat auch Rex Orange County kalt erwischt. Im Frühjahr 2020 war der Engländer Alexander O’Connor mit seinem Indiepop-Projekt auf einer Tournee, die letztlich von der Pandemie durchkreuzt wurde. Erst kurz zuvor hatte er die Erfolgsplatte „Pony“ (Chartsplatz 5 in Großbritannien, sogar Rang 3 in den USA) vorgelegt. Auch „Apricot Princess“ (2017) mac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.