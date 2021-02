Explosionen bei Firmen : Rentner soll explosive Postsendungen verschickt haben

Der Schrecken war groß, als Lebensmittelfirmen in Süddeutschland Zielscheiben von Attacken mit explosiven Briefen und Paketen wurden. Jetzt sitzt ein 66-Jähriger in U-Haft. Doch Fragen bleiben offen.

Stuttgart/Heidelberg | Eine Serie von Angriffen mit explosiven Postsendungen in Süddeutschland steht vor der Aufklärung. Nach den drei Attacken auf Lebensmittelfirmen in Baden-Württemberg und Bayern sitzt ein 66 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Man gehe nicht...

