Raubüberfälle : Reemtsma-Entführer Drach in Amsterdam vor dem Haftrichter

Acht Jahre war der Reemtsma-Entführer auf freiem Fuß. Jetzt wurde Thomas Drach in Amsterdam festgenommen - unter dem Verdacht von Raubüberfällen. Ein Fluchtauto wurde ihm demnach zum Verhängnis.

Amsterdam/Köln | Rund acht Jahre nach seiner Haftentlassung steht der einstige Reemtsma-Entführer Thomas Drach wieder vor Gericht. Der wegen des Verdachts auf Raubüberfälle festgenommene Drach wird an diesem Mittwoch in Amsterdam dem Haftrichter vorgeführt. Er war am...

