Pop : Red Hot Chili Peppers springen an die Charts-Spitze

Ein super Einstieg: Das neue Album der Red Hot Chili Peppers hat bereits Verkaufsrekorde gebrochen.

Mit ihrem neuen Album ist den US-Rockern Red Hot Chili Peppers zum vierten Mal der Sprung an die Spitze der deutschen Charts gelungen. „Unlimited Love“ verkaufte sich hierzulande in der Veröffentlichungswoche so häufig wie bislang kein anderes Musikalbum in diesem Jahr, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Rocklastig geht es diese Woche in den ...

