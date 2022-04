Musikvideo : Rammstein goes Glamour für „Zick Zack“-Video

Harte Gitarrenriffs kennt man von Rammstein. Glitter und Glamour eher nicht. Für das Video zur zweiten Auskopplung vom neuen Album „Zeit“ verbindet die Band beides.

Sonst gibt sich die Band um Sänger Till Lindemann gern knallhart. Für das Video zum neuen Song „Zick Zack“ hat sich Rammstein in eine 70er Jahre Glitter- und Glamourband verwandelt. Als zweite Auskopplung vom neuen Album „Zeit“, das am 29. April herauskommen soll, veröffentlichten die Berliner das Stück um Schönheitswahn und plastische Chirurgie am Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.