Neu im Kino : Rabe Socke: Indiana Jones im Ringelstrumpf

In seinem dritten Kino-Film wagt sich der kleine Rabe Socke in ein Abenteuer im Stil des 80er-Jahre-Kinos.

Avatar_shz von Daniel Benedict

10. Dezember 2019, 10:19 Uhr

Berlin | Eigentlich soll der kleine Rabe Socke nur den Dachboden aufräumen; interessant wird die Sache, als er ein geheimes Zimmer entdeckt: die Forscherstube des verschollenen Opa Dachs. Als Socke in Opas Unterlagen die Abschrift einer Schatzkarte findet, steht sein Plan: Er holt sich das Gold selbst, wird König und versorgt all seine Freunde mit attraktiven Posten. Dem des Honigtörtchen-Beauftragten zum Beispiel. Das ist nur fair, denn während Eddie-Bär, Dachs und das Bibermädchen Fritzi ihm regelmäßig aus der Klemme helfen, besteht sein Beitrag vor zuallererst in einer unbändigen Energie, die den Raben zum Indiana Jones im Ringelstrumpf macht.



Kino ohne Sockenschuss

Den eigenen Tatendrang mit den Bedürfnissen der anderen in Einklang zu bringen: Mit dieser Bewährungsprobe schließt der Stoff an die Erfahrungen des Publikums an. Das dürfen hier schon die Allerkleinsten sein; die Animationsserie zur Buchreihe wurde nicht ohne Grund für das „Sandmännchen“ produziert. Während Disney-Filme viele Kita-Kinder in Schnittfolge, Anspielungsreichtum und auch schon in der bloßen Länge überfordern, ist „Rabe Socke“ betont schlicht und langsam erzählt. Mehrere Songs bieten zusätzliche Ruhepausen; und mit seinen 73 Minuten Laufzeit endet der Film dann auch, bevor die Kinder vor lauter Abenteuer selbst einen, pardon, Sockenschuss haben.

„Der kleine Rabe Socke – Die Suche nach dem verlorenen Schatz“. D 2019. R: Sandor Jesse, Verena Fels. Sprecher: Jan Delay, Anna Thalbach, Nellie Thalbach, Dieter Hallervorden. 73 Minuten. Keine Altersbeschränkung. Ab 12. Dezember 2019 im Kino.

Mehr Filme zum Fest