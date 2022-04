Britische Royals : Queen sagt Ostergottesdienst ab

Der gemeinschaftliche Gottesdienst an Ostersonntag ist eine feste Tradition bei den britischen Royals. In diesem Jahr wird die Queen allerdings nicht dabei sein.

Wegen gesundheitlicher Probleme wird Queen Elizabeth II. auch nicht am traditionellen Gottesdienst der Royal Family am Ostersonntag teilnehmen. Das berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur PA und die Boulevardzeitung „Sun“. Das Ereignis ist ein fester Bestandteil im königlichen Kalender - ebenso wie der Gottesdienst Royal Maundy am Gründonnerst...

