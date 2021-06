Britische Royals : Queen mit abgespeckter Geburtstagsparade gefeiert

Der Geburtstag von Queen Elizabeth am 21. April wird traditionell im Sommer gefeiert. In diesem Jahr fiel die Parade etwas bescheidener aus.

London | Mit einer kleineren und coronagerechten Militärparade ist in Großbritannien der 95. Geburtstag von Königin Elizabeth II. gefeiert worden. Statt der traditionell üppigen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ wurden die offiziellen Feierlichkeiten zu Ehren der Queen am Samstag wie im Vorjahr mit einer schlichteren Zeremonie auf Schloss Windsor bega...

