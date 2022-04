Mode-Rebellin : Punk hält jung - Vivienne Westwood wird 81

Sie kreierte die ersten Outfits für Johnny Rotten und Co. und erschuf damit den ikonischen Punk-Look. Aber Vivienne Westwood ist nicht nur Modeschöpferin, sondern auch Aktivistin.

Bevor sie in Paris und Mailand die Models auf den Laufsteg schickte, gab sie in London dem Punk seinen Look. Statt allerdings über alte Zeiten zu sprechen, engagiert sich die britische Mode-Rebellin Vivienne Westwood lieber für den Klimaschutz oder die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Mode allein war Westwood, die heute ihren 81. Gebu...

