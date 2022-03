Kriminalität : Puma im Kleinwagen - Schmuggel von Tieren durch Deutschland

Oft sind es Hundewelpen, doch die Liste der Tiere, die Fahnder aus den Kofferräumen von Schmugglern holen, liest sich wie ein Lexikon der Exoten. In Bayern war diese Woche sogar ein Puma darunter.

Stundenlang rast der Puma hin und her, ein paar Schritte rechts, ein paar Schritte links. Kurz zuvor hatten bayerische Polizisten das Tier in der Nähe der tschechischen Grenze im Kofferraum eines mutmaßlichen Schmugglers entdeckt. Abgemagert und so voller Stresshormone, dass die Tierpfleger in der Münchner Reptilienauffangstation die Fenster mit Tüche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.