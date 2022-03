Panorama : Prozess um vermeintliche Polizeimarke eingestellt

Mit Erfolg hat sich ein 72-jähriger Rentner in Düsseldorf vor Gericht gegen den Vorwurf der Amtsanmaßung wegen des Zeigens einer Plakette gewehrt. Das Verfahren gegen ihn wurde - bei einer Geldauflage von 600 Euro - eingestellt.

Per Strafbefehl war der Senior zuvor zur Zahlung von 1200 Euro vergattert worden, weil er im Verkehr gedrängelt und sich als Polizist aufgespielt haben soll. Dagegen hatte er sich per Einspruch gewehrt. Der Amtsrichter zeigte sich am Dienstag zwar überzeugt, dass der 72-Jährige ein vorausfahrendes Auto hupend und aufblendend bedrängt hatte. Hinweise a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.