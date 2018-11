Lebenslange Haftstrafe droht : Prozess gegen Drogenboss «El Chapo» gestartet

Rund zwei Jahre nach der Auslieferung in die USA hat in New York der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán begonnen.

von dpa

05. November 2018, 19:09 Uhr

Zunächst begann das Gericht damit, zwölf Geschworene auszusuchen, die aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmáns Schicksal entscheiden sollen. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn waren extrem hoch. Vor dem Gebäude versammelten sich bei trübem Herbstwetter mit Nieselregen Dutzende Reporter und Schaulustige.

Die Auswahl der Geschworenen dürfte sich über mehrere Tage hinziehen. Der eigentliche Prozessauftakt mit den Eröffnungsplädoyers ist dann für Dienstag in einer Woche (13. November) geplant. Das Verfahren wird nach Einschätzung des Richters mehrere Monate dauern.

Der 61 Jahre alte «El Chapo» verdiente nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mit Drogenschmuggel und anderen illegalen Geschäften Milliarden. Rund ein Dutzend Staatsanwälte sitzen in New York an dem Fall, 16 Zeugen haben sie in Stellung gebracht. Guzmán hat mehrere Star-Verteidiger angeheuert.

2017 war «El Chapo» in die USA ausgeliefert worden. Seitdem sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan - 24 Stunden am Tag in einer 15 Quadratmeter großen, fensterlosen Zelle. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.