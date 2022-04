Las Vegas : Präsident Selenskyj mit Video-Botschaft bei Grammy-Gala

Seit Kriegsbeginn richtet sich der ukrainische Präsident und Ex-Comedian Wolodymyr Selenskyj regelmäßig mit Video-Botschaften aus Kiew an die Weltöffentlichkeit. So auch bei den diesjährigen Grammys.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei der Verleihung der US-Musikpreise Grammys per Video-Botschaft um Unterstützung für sein Land gebeten. „Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?“, sagte Selenskyj bei der live im US-Fernsehen übertragenen Veranstaltung in Las Vegas per Video-Botschaft. „Füllt die Stille mit eurer Musik“, ba...

