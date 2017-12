Präparierter Hohlraum : Polizei findet über zwölf Kilo Kokain in Kofferraum

vergrößern 1 von 1 Foto: -- 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Dez.2017 | 11:49 Uhr

Die in Plastiktüten verpackten Drogen seien bei einer Kontrolle in Straelen an der deutsch-niederländischen Grenze im Wagen eines 23-Jährigen gefunden worden, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann wurde nach dem Fund am Sonntag festgenommen und sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.