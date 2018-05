Nach Aufstand in Ellwangen : Polizei findet Mann aus Togo bei Razzia in Flüchtlingsunterkunft

Bis zu 200 Asylbewerber hatten die Abschiebung eines Afrikaners aus der Erstaufnahme Ellwangen zunächst verhindert.

03. Mai 2018, 11:00 Uhr

Ellwangen | Die Polizei hat den gesuchten 23 Jahre alten Asylsuchenden aus Togo bei ihrer Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gefunden und identifiziert. Er und andere 17 Bewohner, die nach Polizeiangaben in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen waren, sollen in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden.

Die Polizei in Baden-Württemberg geht jetzt Hinweisen nach, wonach sich Asylsuchende in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen bei künftigen Polizeieinsätzen zusammenschließen und gegen Abschiebungen organisieren wollten.

„Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern haben bereits in der Vergangenheit zum Erfolg der Befriedung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung geführt“, teilte die zuständige Polizei in Aalen am Donnerstag mit. Der Togoer soll nach dem Dublin-Abkommen nach Italien zurückgeführt werden.

Die Lage in Togo Togo ist ein kleiner Staat mit etwa 7,6 Millionen Einwohnern im Westen Afrikas. 40 Jahre lang wurde die Präsidialrepublik autokratisch regiert. Der heutige Präsident Faure Gnassingbé ist umstritten: Zunächst „erbte“ er das Amt von seinem diktatorischen Vater, schließlich ließ er wählen und gewann. Ihm wird Wahlbetrug vorgeworfen. Im Zuge der Unruhen nach der Wahl wurde auch das Goethe-Institut beschossen. Das Regime gilt nach wir vor als diktatorisch. Ein weiteres Problem des Landes ist der Menschenhandel: Mehr als 300.000 Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren werden schätzungsweise in anderen Ländern als Arbeitskräfte ausgebeutet. Von 1884 bis 1916 war das Gebiet Togos eine deutsche Kolonie (Deutsche Kolonie Togo).

Beobachter vor Ort sprachen von einem großen Polizeiaufgebot rund um das frühere Bundeswehrgelände. Die Beamten rückten demnach mit mehreren Dutzend Mannschaftsbussen an. Die Straßen sind weiträumig abgesperrt gewesen. Außerdem hielt sich die Polizei mit weiteren Kräften in Bereitschaft. Zu sehen waren Beamte in Schutzkleidung. Sanitäter und Notärzte waren ebenfalls vor Ort.

Afrikanische Asylbewerber hatten wenige Tage zuvor die Abschiebung des Mannes aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste die Aktion in der Nacht zum Montag abbrechen, weil die Situation für die Streifenwagenbesetzungen zu gefährlich wurde. Etwa 150 bis 200 mutmaßliche Flüchtlinge sollen laut Darstellung von Zeugen die Streifenwagen umringt und die Polizisten bedrängt haben. Später sollen sie mit Hilfe einer Drohung erreicht haben, dass die Schlüssel zu den Handschellen des Mannes überreicht wurden. Der Mann soll danach untergetaucht sein.

Als Reaktion auf die Krawalle forderte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster ein härteres Durchgreifen der Sicherheitsbehörden. „In unserem Rechtsstaat gibt es eindeutige rote Linien, die mittlerweile beinahe täglich von Asylbewerbern vorsätzlich überschritten werden“, sagte Schuster „Focus Online“. „Das tolerante Entschuldigen solcher Entgleisungen ist jetzt völlig fehl am Platz, ich erwarte politische Rückendeckung auf allen Ebenen für mehr spürbare Härte im Vorgehen unserer Exekutivbehörden.“