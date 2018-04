Mordanklage im Fall Kim Wall : Peter Madsen lud noch andere Frau aufs U-Boot ein: Sie lehnte ab

Zwei Tage vor dem Tod von Kim Wall warb Madsen um die Mitfahrt einer anderen Frau. Er suchte nach Enthauptungsvideos.

von Jon Thulstrup/nordschleswiger.dk

04. April 2018, 16:04 Uhr

Im Fall der ermordeten Journalistin Kim Wall gab es am neunten Prozesstag neue Erkenntnisse. Eine Bekannte des angeklagten U-Bootbauers Peter Madsen wurde in den Zeugenstand berufen. Sie erzählte, dass sie am 8. August 2017, also zwei Tage vor der schicksalhaften Fahrt, von Madsen gefragt wurde, ob sie nicht mit ihm und dem U-Boot hinausfahren wolle. Die Frau lehnte jedoch ab.

Madsen behauptet, die 30 Jahre alte Journalistin Wall sei an Bord seines U-Bootes erstickt, weil Ventile nicht richtig geöffnet waren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm dagegen vor, die junge Frau gefoltert und ermordet zu haben. Dabei geht sie von einem sexuellen Motiv aus.

„Das wollte ich nicht. Das kam mir alles komisch vor“, so die Zeugin. Die beiden hätten sich bei einer Feier vor sieben Jahren kennengelernt und nur flüchtigen Kontakt gehabt. Doch im Mai 2017 schrieb Madsen ihr per Facebook eine Nachricht und fragte, ob sie mal mitfahren wolle. Zuerst sollte es eine Fahrt mit Picknick, Kindern und ihrem Freund sein, berichtete die Zeugin. „Doch das änderte sich im Juni oder Juli. Danach sollte nur ich mitfahren, um zu sehen, ob ich mich in einem U-Boot wohlfühle“, erklärte die Zeugin.

Auf die Frage des Staatsanwaltes Jakob Buch-Jepsen, ob Madsen sich im Laufe des Sommers anders verhielt, antwortete die Zeugin: „Ja, in den Sommermonaten hat er des Öfteren angerufen. Wir hatten mehr Kontakt als zuvor“, antwortete die Zeugin. Auch andere Frauen hatten im Laufe des Prozesses erzählt, dass Madsen sie zu Fahrten in seinem U-Boot eingeladen hatte. Diese hatten jedoch nicht stattgefunden.

Madsen suchte im Internet nach Frauenmorden

Vor Gericht legte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auch Madsens Internet-Suchverlauf vor. Die Cyberabteilung der dänischen Reichspolizei hatte seinen Computer untersucht. Stiche, Selbstmord, Vergewaltigung und Folter waren einige der Suchbegriffe auf dem Computer des Angeklagten. Darüber hinaus soll sich Madsen auch Enthauptungsvideos des sogenannten Islamischen Staates (IS) angesehen haben. Auch 90 Filmsequenzen wurden entdeckt. Davon drehten sich 26 um Mord an Frauen, so der Staatsanwalt.

Der Mordprozess vor dem Kopenhagener Stadtgericht soll noch bis zum 25. April dauern.