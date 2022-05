Mehr als 40 Verletzte : Paderborns Bürgermeister zeigt, wie sich der Tornado seinen Weg durch die Stadt bahnte

Das Sturmtief „Emmelinde“ hinterlässt in Teilen Deutschlands eine Schneise der Verwüstung. Vor allem Nordrhein-Westfalen wurde stark getroffen. In Paderborn werden mehr als 40 Menschen verletzt, in Bayern 14 beim Einsturz einer Holzhütte.

Der Tornado hat in Paderborn nach Schil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.