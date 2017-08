Beate Tschäpe : NSU-Prozess: Letzte Sommerpause vor dem großen Finale?

Erst ganz am Ende des Plädoyers. Zunächst will sich die Anklage noch den zwei verbleibenden Mitangeklagten André E. und Holger G. widmen, dann den Raubüberfällen des NSU. Danach - möglicherweise am 1. oder auch erst am 12. September - will Bundesanwalt Herbert Diemer das Plädoyer mit den Strafmaß-Forderungen zu Ende bringen.