Wahrscheinliche HPV-Infektion : Norddeutscher erkrankt an Peniskrebs – mittlerweile ist er Vater

Der Niedersachse Stefan Kübler erkrankte an Peniskrebs und befürchtete „das Schlimmste“. Mittlerweile ist er Vater geworden. Wie es zu seiner Erkrankung kam und er wieder gesund wurde.

Rötliche Entzündungen an Eichel und Vorhaut, verbunden mit Bläschen an der Penisspitze, Schwellungen und Blutungen – Stefan Kübler erinnert sich an die Symptome, derentwegen er 2013 erstmals zum Arzt ging. Es begann eine Odyssee von Praxis zu Praxis. Hautärzte und Urologen verordneten ihm Salben und Kamillenbäder, die nicht wirklich halfen. Erst 2016 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.