Unfall : Neun Tote bei Gebäudeeinsturz in Südkorea

Plötzlich stürzt ein fünfstöckiges Gebäude in der südkoreanischen Stadt Gwangju ein, das Unglück reißt viele Menschen in den Tod. Zurück bleibt ein Bild der Verwüstung.

Gwangju | Der Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in Südkorea hat mindestens neun Insassen eines davor haltenden Busses in den Tod gerissen. Rettungskräfte hätten acht weitere Menschen schwer verletzt aus dem zerdrückten Bus gezogen, auf den die Gebäudetrümmer gefallen waren, berichteten südkoreanische Fernsehsender. Das fünfstöckige Haus in der südwest...

