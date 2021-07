Unfälle : Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Schweden

Ein Kleinflugzeug sollte acht Fallschirmspringer in die Höhe bringen. Doch das Flugzeug stürzte nach dem Start ab und fing Feuer. Alle Insassen starben, auch der Pilot.

Stockholm | Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Schweden sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Das teilte die schwedische Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Schwedischen Medienberichten zufolge handelte es sich um den Piloten und acht Fallschirmspringer, die bei dem Unglück am Flughafen Örebro am Donnerstagabend umkamen. Demnach stürzte das Flugze...

