Wahrzeichen : Neues Leben für rote Telefonzellen

Sie dienen als Mini-Museum, zum Büchertausch oder sogar als Lebensretter: Die berühmten roten Telefonzellen in Großbritannien erleben ein Comeback.

London | Sie gehören zum Straßenbild in Großbritannien wie die Doppeldeckerbusse und der Linksverkehr: die roten Telefonzellen. Obwohl die meisten von ihnen nicht mehr zum Telefonieren benutzt werden, kündigte die British Telecom am Montag an, 4000 weitere Zellen im Land zur Verfügung zu stellen. Etliche sind bereits zu Büchertausch-Stationen umfunktioniert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.