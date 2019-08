Anna-Maria und Maurice vom Youtube-Kanal „Cruisechannel“ haben Eindrücke des Schiffs in einem Video festgehalten.

von Cruisechannel

19. August 2019, 13:15 Uhr

Am Freitag wurde die „MS Amera“ in Bremerhaven getauft. Anna-Maria und Maurice vom YouTube-Kanal Cruisechannel haben die ersten Eindrücke in einem Video eingefangen.