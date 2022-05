Eurovision Song Contest : Nächste ESC-Klatsche erwartet: Experten sehen Deutschland als Schlusslicht

Jahr für Jahr erleben die deutschen Kandidaten beim Eurovision Song Contest ein Debakel. Auch in diesem Jahr gehen Buchmacher vom letzten Platz aus. In Turin geht Malik Harris für Deutschland an den Start.

Deutschland wird beim Eurovision Song C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.