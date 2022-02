Corona-Einreise-Regeln : Nach Zuflucht bei Taliban: Schwangere Journalistin darf Afghanistan verlassen

Die neuseeländische Reporterin Charlotte Bellis will in ihr Heimatland zurück, doch die strengen Quarantänevorschriften in Neuseeland machen es der schwangeren Frau nicht einfach. In ihrer Not sucht diese – bizarrerweise – Zuflucht bei den Taliban.

Als Charlotte Bellis im vergangenen Jahr als eine der wenigen Reporterinnen über die Machtübernahme der Taliban berichtete und die anwesenden Taliban dabei fragte: „Was werden Sie tun, um die Rechte von Frauen und Mädchen zu schützen?“, ging dies um die Welt. Wenige Monate später macht Bellis nun erneut internationale Schlagzeilen. Dieses Mal geht es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.