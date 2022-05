Veranstaltung wurde fortgesetzt : Nach tödlichem Unfall: Emder Volksfest gedenkt verstorbener 18-Jähriger

Der Tod einer jungen Frau auf einem Volksfest in Emden hat in der Region für große Bestürzung gesorgt. Die 18-Jährge war in der Nacht zu Sonntag durch ein Karussell tödlich verletzt worden. Das Matjesfest lief zwar weiter, am Sonntagabend gab es jedoch eine Schweigeminute.

Nach Angaben der Polizei war die Frau, die für das Fahrgeschäft auf dem Matjesfest arbeitete, zwischen den Boden und das große Karussell geraten, als dieses gerade in Fahrt war. „Die 18-Jährige erlag kurz darauf im Krankenhaus ihren Verletzungen“, hieß es von Seiten der Beamten weiter. Schweigeminute statt Abschlusssingen Gegenüber der „Ostfriesen Zeit...

