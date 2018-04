Überfall mit Glasflasche : Nach Angriff auf eine 17-Jährige in Essen: Erster Täter gefasst

Die Polizei verzeichnete am Freitag nach einer Fahndung mit Video- und Fotoaufnahmen einen ersten Erfolg.

von Katharina Bambenek

20. April 2018, 15:52 Uhr

Essen | Nach dem Überfall auf eine 17-Jährige in der Essener Innenstadt hat die Polizei einen ersten Erfolg verzeichnet. „Wir haben einen Tatverdächtigen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittler seien „ziemlich sicher“, dass der Festgenommene an dem Überfall beteiligt gewesen sei. Demnach sei er einer der beiden Männer, die auf dem Foto und dem Video zu sehen sind, mit denen die Polizei nach den Tätern sucht. Das Material stammte von Videokameras, die die Tat aufzeichneten.

Die junge Frau war am Freitag vergangener Woche an einer U-Bahn-Haltestelle überfallen worden. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Täter der 17-Jährigen mit einem Gegenstand auf den Kopf schlägt. Laut Polizei handelte es sich um eine Glasflasche.

Die beiden jungen Männer verfolgten das 17-jährige Mädchen laut Polizeiinformationen bereits im Bereich Rottstraße und Pferdemarkt bis hin zur U-Bahnhaltestelle „Viehofer Platz“ an der Schützenbahn. Unbemerkt von der jungen Frau zerschlugen sie eine Glasflasche auf ihrem Kopf. Obwohl die 17-Jährige von dem Schlag deutlich benommen war, wehrte sie sich erfolgreich gegen ihre Angreife. Mit ihren Füßen trat sie nach den Angreifern, die daraufhin von ihr abließen und die Treppen der U-Bahn-Station hinauf flüchteten.