Panorama : Nach Abellio-Aus: Züge fahren bald wieder „normal“

Gute Nachricht für Bahnfahrer und Pendler: Einen Monat nach dem Aus des Regionalbahn-Unternehmens Abellio sollen die Züge im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen wieder „normal“ fahren. Nach dem Betreiberwechsel zum 1. Febraur kehren die Nachfolge-Unternehmen am kommenden Montag (28. Februar) „weitestgehend zum regulären Leistungsangebot“ zurück, teilte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Freitag in Gelsenkirchen mit.

Am Sonntag ende der zwischen dem VRR, Nahverkehr Westfalen-Lippe und Nahverkehr Rheinland sowie den drei fortführenden Eisenbahnverkehrsunternehmen abgestimmte Übergangsfahrplan auf den zuvor bis Ende Januar von Abellio betriebenen Linien in NRW. Vom Betriebsstart am Montag an sollen die derzeit zum Teil mit eingeschränktem Leistungsangebot bedienten L...

