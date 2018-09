Feuer nach Schießübungen : Nabu beklagt: Unzählige Tiere Opfer des Moorbrands in Meppen

Seit zwei Wochen brennt es auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD) in Meppen.

von Carola Alge, noz.de

19. September 2018, 08:40 Uhr

Meppen | Der Naturschutzbund (NABU) Emsland ist wegen des nicht kontrollierbaren Feuers auf dem Gelände der WTD 91 in Meppen sehr betroffen. Er geht davon aus, dass dem Feuer unzählige Tiere zum Opfer gefallen sind.

Weiterlesen: Rund 800 Einsatzkräfte bekämpfen jetzt den Moorbrand bei Meppen

Seit dem 4. September brennt es auf der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD) 91 der Bundeswehr in Meppen (Niedersachsen) – und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Die Naturschützer in der Region hätten sich seit Gründungszeiten intensiv mit dem Moor in der Tinner/Staverner beschäftigt. „Ehrenamtliche erfassen dort seit vier Jahrzehnten seltene Arten und haben immer wieder Gespräche mit Vertretern der WTD geführt, um die Wiedervernässung und die Extensivierung der Randzonen voranzutreiben. Uns tut weh, was dort jetzt passiert – besonders auch die Gleichgültigkeit der Verantwortlichen“, sagte Jutta Over vom Regionalbüro auf Anfrage unserer Redaktion. Man könne davon ausgehen, „dass unzählige Reptilien, Amphibien und seltene Insekten durch den Brand umgekommen sind.“

500.000 Tonnen klimaschädliches CO2

Der Moorexperte beim NABU-Bundesverband, Felix Grützmacher, habe, nachdem es Zahlen zum Ausmaß der betroffenen Fläche gibt, ausgerechnet, wie viel klimaschädliches CO2 durch den Brand in die Atmosphäre gelangt ist: vorsichtig gerechnet 500.000 Tonnen.

Solche Auswirkungen hätte man in der hochtechnisierten WTD voraussehen und die Folgen bedenken können, beklagt Over. Wenn man den Klimaschutz zu Übungszwecken einfach mal ausklammern dürfe, „werden wir nie unser Klimaziel erreichen.“