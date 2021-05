Tagelange Flucht : Mutmaßlicher Todesschütze ergibt sich

Tagelang durchforsteten Einsatzkräfte steiles und waldiges Gelände in Frankreich. Sie waren auf der Suche nach einem Mann, der zwei Kollegen erschossen haben soll. Jetzt hat der Spuk ein Ende.

Les Plantiers | Ende einer nervenaufreibenden Suche: Nach tagelanger Flucht ist ein in Frankreich mit einem Großaufgebot gesuchter mutmaßlicher Todesschütze gefasst worden. Der Mann habe sich ergeben, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Freitagabend mit. Der 29 Jahre alte Mann soll im kleinen Ort Plantiers in der Region Okzitanien seinen Vorgesetzten und einen...

