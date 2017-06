Am Eingang eines Kindergartens : Mutmaßlicher Bombenleger bei Explosion in China getötet

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

Die Stadtverwaltung von Xuzhou in der Provinz Jiangsu berichtete am Freitag, im Haus des 22-Jährigen sei ein weiterer selbstgebastelter Sprengsatz gefunden worden. An den Wänden habe er «Tod» und «Töten» geschrieben. Wegen einer Krankheit des Nervensystems habe der junge Mann frühzeitig die Schule abbrechen und eine Arbeit aufnehmen müssen.

Erst hatte es geheißen, der Verdächtige sei gefasst worden. Bei der Explosion am Eingang des Kindergartens waren am Donnerstag auch 65 Menschen verletzt worden, davon acht schwer.

Stadtverwaltung Xuzhou, Chinesisch

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 09:44 Uhr