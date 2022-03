Grünes Licht in Grünheide : Musks Tesla-Fabrik: Warum die Genehmigung 66 Aktenordner füllt

Tesla-Chef Elon Musk kann sich freuen - das Land Brandenburg hat seine Autofabrik in Grünheide bei Berlin genehmigt. Doch noch geht es nicht los.

Rund zwei Jahre nach dem Baustart hat der US-Elektroautobauer Tesla grünes Licht für seine Fabrik in Grünheide bei Berlin. Das Landesamt für Umwelt erteilte die Genehmigung nach dem Immissionsschutzgesetz für das erste Tesla-Autowerk in Europa - aber unter Auflagen, wie die Brandenburger Landesregierung am Freitag mitteilte. Die Entscheidung sei „ein ...

