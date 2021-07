Unfall in Österreich : Münchner Wanderer will Ehefrau retten und stürzt in den Tod

Tragischer Unfall in Tirol: Eine 78-jährige Wanderin rutscht kurz nach dem Start einer Bergtour ab - kann sich aber noch an einem Grasbüschel festklammern. Beim Rettungsversuch verunglückt dann ihr Mann.

St.Jakob/Def. | Bei einer Wanderung eines Münchner Ehepaares in den Tiroler Bergen ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Bayern waren am Dienstag im österreichischen Defereggental bei gutem Wetter von einer Berghütte aufgebrochen, wie die Polizei berichtete. Demnach rutschte die 78-jährige Frau nach kurzer Wegzeit aus. Sie konnte sich noch an einem Grasbü...

