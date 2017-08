Neuer Glanz durch Danish Design : „Motor City“: Dänische Architekten sollen Detroit wiederaufbauen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Detroit/Kopenhagen | Unter Federführung der dänischen Architekturfirma „Schmidt Hammer Lassen“ soll Detroit zu einer modernen Stadt werden. Die verödete City in Michigan galt bis vor einigen Jahren als hoffnungsloser Fall. 2013 war das frühere Zentrum der Automobilindustrie nach deren Niedergang und der großen Flucht der beschäftigungslos gewordenen Menschen so überfordert, dass es offiziell Konkurs anmeldete. Die frühere Millionenstadt war zu diesem Zeitpunkt kaum fähig, die Kosten für die Straßenbeleuchtung zu zahlen. Einsätze von Polizei und Feuerwehr wurden auf die wichtigsten Notrufe reduziert. Etwa 70.000 leerstehende und baufällige Gebäude gibt es in der Stadt, welche von einer großen Metropolregion umgeben ist. Doch inzwischen hat die Stadt trotz der Leerstände die Talsole durchschritten.

Nun soll mit dänischer Hilfe eine Ära des neuen Glanzes eingeleitet werden, berichtet der Dänische Rundfunk auf der Basis einer Pressemitteilung des in Aarhus gegründeten Architektenbüros. Neben verschiedenen Firmen aus Michigan, die sich an dem Projekt „Monroe Blocks“ beteiligen, fiel die Wahl auf „SHL“. Sie soll sich darum kümmern, das Stadtzentrum neu aufzubauen. Überdies soll das Unternehmen einen völlig neuen Stadtteil mit 482 Wohnungen konzipieren, wozu auch der Bau des ersten neue Bürohochhauses seit mehreren Jahrzehnten gehört, berichtet „DR“.

In die Stadt Detroit ist Bewegung gekommen nach vielen Jahren der Krise. Dies soll sich nun auch in einem der Zeit angepassten Stadtzentrum widerspiegeln, welches gemäß der Vergangenheit noch von Büros und Parkplätzen geprägt ist. Gestaltungsfläche ist also viel vorhanden. „Schmidt Hammer Lassen“ soll aus Detroit einen modernen, kreativen, vielseitigen und multifunktionalen Ort machen. Dazu gehören moderne Büroflächen auf 75.000 Quadratmetern, Wohnungen, Handel, Unterhaltung und Gastronomie. Auch historische Alleen sollen wiederhergerichtet werden. Die Priorität liegt in der Schaffung öffentlicher Bereiche mit einer Größe von 4.400 Quadratmetern.

Die Bauarbeiten der „Monroe Blocks“ sollen 2018 beginnen und bereits Anfang 2022 fertiggestellt sein. Wie die Dänen den Konzept-Stadtteil in Detroit aufstellen wollen, lässt sich auf der Internetseite des Architekturbüros ansehen.

„Schmidt, Hammer & Lassen“ hat nicht nur in Kopenhagen große Spuren hinterlassen. Das Büro entwarf unter anderem den „schwarzen Diamanten“, einen kubischen Anbau der Dänischen Königlichen Bibliothek am Hafen der dänischen Hauptstadt. Auf der anderen Seite des Öresund wurden die Architekten Urheber der 2015 eröffneten Konzerthalle Malmö Live. Neben dem City of Westminster College haben die Dänen auch das Expo Green Valley in Shaghai und viele weitere Großprojekte in China entwickelt.

von Götz Bonsen

erstellt am 28.Aug.2017 | 17:14 Uhr