Staatsanwealt will Lebenslang : Mordprozess um Horrorhaus von Höxter: Verteidiger plädieren

Nach Staatsanwaltschaft und Nebenklägern haben jetzt im Höxter-Prozess die vier Verteidiger das Wort. Zwei Tage lang können sie ihre Sicht der Dinge in ihren Plädoyers darlegen.

von dpa

06. September 2018, 05:15 Uhr

Am zweiten Tag der Plädoyers im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter haben heute die Anwälte des Angeklagten das Wort.

Die zwei Verteidiger von Wilfried W. müssen nach fast zwei Jahren Prozess und 55 Verhandlungstagen darlegen, ob ihr Mandant schuldfähig ist und welche Strafe sie für ihren Mandanten als angemessen ansehen.

Staatsanwaltschaft und Nebenkläger hatten am Mittwoch am Landgericht Paderborn eine lebenslange Haft mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die Einweisung in die Psychiatrie beantragt. Damit hatte sich Oberstaatsanwalt Ralf Meyer über die Empfehlung einer Gutachterin hinweggesetzt. Die Expertin hatte Wilfried W. als vermindert schuldfähig eingeschätzt.

In der kommenden Woche geht es dann mit den Verteidigern der 48-jährigen Angeklagten Angelika W. weiter. Die beiden Deutschen sind wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt. Sie sollen jahrelang mit Kontaktanzeigen Frauen in ihr Haus nach Höxter-Bosseborn gelockt und zum Teil schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der seelischen und körperlichen Quälereien.

Ob ein Urteil am 14. September oder erst am 5. Oktober fällt, ist noch offen.