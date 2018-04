Mordanklage im Fall Kim Wall : Mordprozess gegen U-Boot-Bauer Peter Madsen: Psychiater raten zu Sicherungsverwahrung

Der spektakuläre Prozess um den Mord in einem U-Boot geht in Kopenhagen in die Schlussphase.

von dpa, Jon Thulstrup/nordschleswiger.dk

23. April 2018, 10:13 Uhr

Kopenhagen | Psychiater halten den wegen Mordes angeklagten dänischen Erfinder Peter Madsen für so gefährlich, dass sie empfehlen, ihn auf unbestimmte Zeit ins Gefängnis zu schicken. Es müsse angenommen werden, dass er eine Gefahr für Leben und Gesundheit anderer Menschen sei, las der Staatsanwalt am Montag vor Gericht aus einem rechtsmedizinischen Gutachten vor. Für den Fall, dass ihn das Gericht für schuldig befindet, werde Sicherungsverwahrung empfohlen.

Das ist in Dänemark eine zeitlich unbegrenzte Strafe, die aber regelmäßig überprüft wird. Im Durchschnitt sitzen Sicherungsverwahrte knapp 15 Jahre im Gefängnis – ähnlich wie zu lebenslanger Haft Verurteilte.

Dem dänischen Erfinder wird vorgeworfen, die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord seines selbstgebauten U-Boots gefoltert und getötet zu haben. Madsen selbst beschreibt ihren Tod als tragischen Unfall.

Am Montag stehen unter anderem die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Das Urteil wird für diesen Mittwoch erwartet.

Madsen behauptet, die 30 Jahre alte Journalistin Wall sei an Bord seines U-Bootes erstickt, weil Ventile nicht richtig geöffnet waren. Rechtsmediziner konnten die genaue Todesursache bisher nicht feststellen, da Madsen die Leiche in Stücke sägte und dabei auch den Kopf abtrennte. Ihre Leichenteile wurden vor der Küste Dänemarks gefunden.

Eine Expertin der dänischen Marine hält die Aussage für unglaubwürdig. In der „Nautilus“ seien keine Spuren von Kohlenstoffdioxid oder Kohlenstoffmonoxid gefunden worden. Das berichtete die U-Boot-Fachfrau vor Gericht. „Ich glaube nicht daran, dass Kim Wall im U-Boot eingeschlossen war und durch Abgase vergiftet wurde“, sagte sie laut Nachrichtenagentur Ritzau.

Was geschah am Abend von Kim Walls Tod?

Am Abend des 10. August fuhren Madsen und Wall mit dem U-Boot hinaus auf den Øresund, die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Die junge Frau wollte ihn interviewen. Die 30-Jährige war investigative Journalistin, hat bereits aus Uganda und Sri Lanka berichtet, schrieb für den „Guardian“, die „New York Times“ und das renommierte Magazin „Time“. „Sie fand Geschichten, wo immer sie hinreiste“, sagte ihre Mutter. „Kim hatte eine einzigartige Fähigkeit, den Menschen zu sehen.“ Der Mensch in ihrer nächsten Story sollte Madsen sein.

Foto: Dorothee Thiesing

Für das Interview habe Wall extra ihre eigene Abschiedsparty verlassen, erzählte ihr Freund einem dänischen Fernsehsender. Die beiden wollten nach China ziehen. Wall winkte ihm noch vom Turm des U-Bootes zu. Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen las vor Gericht die letzte Nachricht der jungen Journalistin an ihren Freund vor. „Ich lebe übrigens noch – aber wir gehen runter! Ich liebe dich!!!!!!“, schrieb sie am Abend des 10. August. Stunden später meldete ihr Freund sie als vermisst.

Am nächsten Vormittag wurde die „Nautilus“ entdeckt, doch sie sank. Madsen fischte man aus dem Wasser. Wall dagegen fanden die Ermittler erst Tage und Wochen später. Erst den Torso und den Kopf, dann die Beine, einen Arm zuletzt. Die 30-Jährige wurde zerstückelt und dem Meer überlassen.

Madsen bestreitet Mord

Über den Ablauf der Nacht tischt Madsen der Polizei mehrere Versionen auf. Zuerst behauptet er, er habe die junge Frau noch am Abend an Land abgesetzt. Dann gibt er zu, dass sie an Bord starb. Ein schweres Luk sei ihr auf den Kopf gefallen. Doch die Rechtsmediziner finden am Schädel keine Spuren. Madsen hat prompt die nächste Version parat: Möglicherweise, sagt er, sei die junge Frau im Boot erstickt. Er habe das nicht mitbekommen, da er an Deck gewesen sei.

Foto: imago/ritzau

Er habe etwas reparieren wollen, habe deshalb einen Kompressor und zwei Motoren gestartet und sei durch ein Luk nach draußen geklettert, sagte der 47-Jährige zum Prozessauftakt vor Gericht. Er habe das Luk nicht wieder öffnen können, wohl weil sich ein Unterdruck im Boot gebildet habe. „Ich konnte Kim da unten rufen hören“, sagte er.

Erst nach einer Weile habe er das Luk wieder öffnen können. Ihm sei warme Luft entgegengekommen. Wall habe leblos im Boot gelegen. „Ich halte mich insofern für schuldig, dass ich wusste, dass es an Bord der Nautilus gefährlich werden kann“, sagte Madsen. „Mit der Situation konnte ich nicht leben.“ Er habe nur noch weggewollt – und sei stundenlang mit dem U-Boot durch die Gegend gefahren, egal wohin. Dann habe er die Leiche einfach loswerden wollen.

Slip lag im U-Boot

Madsen gab an, dass er promiskuitiv veranlagt sei, also Geschlechtsverkehr mit vielen verschiedenen Frauen habe. Die Ermittler hätten Sperma in seiner Unterhose gefunden, weil er vor der Tauchfahrt Pornos schaute. DNA-Spuren von Madsen fand man auf oder in Walls Leichnam nicht. Doch Walls Slip lag im U-Boot, genau wie ihre auf links gezogene Strumpfhose war er an mehreren Stellen zerrissen. In der Nähe fanden die Ermittler dicke ausgerissene Haarsträhnen.

Madsen hatte Zeugen zufolge noch weitere Frauen in sein selbstgebautes U-Boot eingeladen. Eine Bekannte des Angeklagten wurde in den Zeugenstand berufen. Sie erzählte, dass sie am 8. August 2017, also zwei Tage vor der schicksalhaften Fahrt, von Madsen gefragt wurde, ob sie nicht mit ihm und dem U-Boot hinausfahren wolle. Die Frau lehnte jedoch ab.

„Das wollte ich nicht. Das kam mir alles komisch vor“, so die Zeugin. Die beiden hätten sich bei einer Feier vor sieben Jahren kennengelernt und nur flüchtigen Kontakt gehabt. Doch im Mai 2017 schrieb Madsen ihr per Facebook eine Nachricht und fragte, ob sie mal mitfahren wolle. Zuerst sollte es eine Fahrt mit Picknick, Kindern und ihrem Freund sein, berichtete die Zeugin. „Doch das änderte sich im Juni oder Juli. Danach sollte nur ich mitfahren, um zu sehen, ob ich mich in einem U-Boot wohlfühle“, erklärte die Zeugin. Auch andere Frauen hatten im Laufe des Prozesses erzählt, dass Madsen sie zu Fahrten in seinem U-Boot eingeladen hatte. Diese hatten jedoch nicht stattgefunden.

Internetsuche nach Folter und Grüße an die Kätzchen

Vor Gericht legte die Staatsanwaltschaft auch Madsens Internet-Suchverlauf vor. Die Cyberabteilung der dänischen Reichspolizei hatte seinen Computer untersucht. Stiche, Selbstmord, Vergewaltigung und Folter waren einige der Suchbegriffe auf dem Computer des Angeklagten. Darüber hinaus soll sich Madsen auch Enthauptungsvideos des sogenannten Islamischen Staates (IS) angesehen haben. Auch 90 Filmsequenzen wurden entdeckt. Davon drehten sich 26 um Mord an Frauen, so der Staatsanwalt.

Unklar ist außerdem, warum Madsen wenige Minuten nachdem Kim Wall verstorben war, offenbar Zeit und die Muße hatte eine liebevolle Kurzmitteilung (SMS) an seine Frau zu schicken. „Ich bin auf einer kleinen Abenteuerfahrt mit der Nautilus. Segle im Mondschein mit Meeresblick. Tauche nicht. Grüß die Kätzchen.“ So lautet die SMS an Madsens Frau, die mit vielen Herzen endet, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau.

Die SMS wurde am 10. August 2017 um 23.25 Uhr verschickt. Madsen zufolge starb Wall kurz nach 23.05 Uhr. „Du hast erklärt, dass Kim Wall gegen 23.05 Uhr starb und dass du daraufhin vom Deck des U-Bootes runterkommst und versuchst, sie hochzuheben. Und dann hast du noch Zeit und die psychische Kraft, eine SMS an deine Frau zu verschicken, anstatt dich um Hilfe zu kümmern?“, so die Frage des Staatsanwaltes an Madsen. Dessen Antwort: „Ja, das hatte ich. Du musst meine Situation verstehen. Ich wusste, dass sie mich im Laufe der Nacht vermissen würde, also musste ich irgendetwas an sie schicken.“