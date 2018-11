Motiv weiter unklar : Mord an Rentner in Wittenburg: Ex-Pfleger verdächtig

Grausame Tat im beschaulichen Wittenburg: Einem alten Mann wird im Schlaf die Kehle durchgeschnitten. Dringend tatverdächtig ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan. Opfer und Verdächtiger kannten einander.

von dpa

19. November 2018, 09:42 Uhr

Nach dem Mord an einem Rentner in Wittenburg ist das Motiv für die Tat weiter unklar. Der Tatverdächtige schweige bisher zu den Vorwürfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, ein Verteidiger wurde ihm beigeordnet.

Der Verdächtige, ein 20-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, war als Helfer im Haushalt des Rentners beschäftigt. Er wurde am Samstag nach kurzer Flucht gefasst. Er soll den 85-jährigen pflegebedürftigen Mann in der Nacht zu Samstag mit einem Messer tödlich am Hals verletzt haben. Ungeachtet der bisherigen Erkenntnisse soll der Tote obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen.

Der Verdächtige lebte eigentlich in einer Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Zwickau. Er soll über die Tochter des Opfers, die in der Flüchtlingshilfe tätig ist, nach Wittenburg gekommen sein.