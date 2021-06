Kriminalität : Mord an fünf Kindern: Mutter schweigt beim Prozessauftakt

Sie wirkt, als könnte sie niemandem ein Haar krümmen - und soll doch eine heimtückische fünffache Mörderin ihrer eigenen Kinder sein. Seit Montag muss sich eine 28 Jahre alte Frau vor Gericht verantworten.

Wuppertal | Christiane K. erscheint mit FFP2-Maske im Saal, setzt sich an den Rand der Anklagebank und rückt erst auf Bitte des Vorsitzenden Richters etwas in die Mitte. Sie hat ein schwarz-weiß kariertes Hemd an. Die 28-Jährige steht unter dringendem Verdacht, fünf ihrer sechs Kinder heimtückisch ermordet zu haben. Doch die kleine blonde Frau sagt an diesem e...

