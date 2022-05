Heute im ZDF : Mord an Altenpflegerin Diana B. bei „Aktenzeichen XY“

„Aktenzeichen XY“ stellt am 11. Mai 2022 den Mord an einer ungarischen Altenpflegerin vor, die nur wenige Wochen nach ihrer Einwanderung in Deutschland getötet wurde.

Die Kripo Kaiserslautern ermittelt im M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.