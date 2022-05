Was wollte der Täter? : „Mona Lisa“ im Louvre mit Torte beworfen

Die „Mona Lisa“ dürfte zu den bestgeschützten Kunstwerken gehören. Dennoch gelang ein Torten-Anschlag auf das Vorzeigestück des Louvre.

Ein möglicherweise verwirrter Besucher des Pariser Louvre hat die hinter Panzerglas ausgestellte „Mona Lisa“ mit einem Tortenstück beworfen. Das weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci sei in seiner Schutzvitrine bei der Attacke am Sonntag aber nicht beschädigt worden, sagte eine Museumssprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Täter verkl...

