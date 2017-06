Prozess in Brüssel : Moderne Sklaverei: Urteil gegen acht arabische Prinzessinnen erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Brüssel | Am Freitag (23. Juni) soll in Brüssel ein Urteil gegen acht arabische Prinzessinnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten fallen denen vorgeworfen wird, in den Jahren 2007 und 2008 mehr als 20 Frauen in einem Brüsseler Luxushotel als Dienst- und Kindermädchen eingesperrt, gequält und ausgebeutet zu haben. Die Mitglieder aus der Familie des Emirs Muhammed bin Khalid Al-Nahyan müssen sich wegen Menschenhandels, Freiheitsberaubung sowie unmenschlicher und erniedrigender Behandlung ihrer Opfer verantworten.

Der Fall kam ans Licht, als eine der 23 Frauen trotz strenger Bewachung fliehen konnte und sich an die Behörden wandte. Eine weitere Angestellte wurde am Flughafen von Leibwächtern der Prinzessinnen gefasst und nach Aussage der Anwälte drei Tage lang ohne Nahrung in ein Zimmer gesperrt. Die belgische Polizei stürmte wenig später das Hotel und befreite 17 Angestellte. Elf erstatteten Anzeige. Am 11. Mai 2017 begann der Prozess um moderne Sklaverei mitten in Europa erst nach jahrelangem juristischen Hin und Her.

Die Köchinnen, Dienst- und Kindermädchen hatten nach Darstellung der Nebenklage rund um die Uhr und ohne freien Tag die Wünsche der Prinzessinnen erfüllen müssen. Sie hätten die auf Jahresbasis angemietete vierte Etage mit 54 Zimmern des Luxushotels „Conrad“ (heute „Steigenberger“) nicht verlassen dürfen, hätten während ihres Aufenthalts in Brüssel ihre Pässe und Sim-Karten abgeben müssen. Den versprochenen Lohn von 150 bis 500 Euro im Monat hätten sie nicht immer bekommen.

Die Angestellten stammten aus ärmsten Familien und acht verschiedenen Ländern. Darunter Marokko, Tunesien, Ägypten, Sudan und Indien, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“. Die Prinzessinnen hätten ihre Dienstboten nicht nur wie Sklaven gehalten, sondern zudem „als Kühe, Hündinnen und Huren beschimpft“, schilderten die Nebenklagevertreter.

Die Verteidiger der Prinzessinnen, die selbst nicht zum Prozess erschienen waren, warfen einigen Beschäftigten laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga jedoch vor, die Ereignisse weit übertrieben dargestellt zu haben. Es habe weder Gewalt gegeben noch seien die Angestellten unmenschlich behandelt worden.

Im Mai forderten die Ankläger Haft und eine Geldstrafe von insgesamt fast 1,9 Millionen Euro für die Angeklagten. Das Gericht solle die Witwe des Scheichs, sieben ihrer Töchter und einen Verwalter zu jeweils 18 Monaten Haft verurteilen, forderte der Anklagevertreter Henri Funck nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga.

Die Verteidiger verlangten Freisprüche für ihre Mandanten. Sie argumentierten, das Unternehmen „Private Department“ habe die Arbeitsverträge mit den Betroffenen abgeschlossen und sei deshalb auch rechtlich für deren Behandlung verantwortlich. Anwälte der Nebenklage hatten zum Prozessauftakt allerdings dargelegt, dass Mitglieder der Scheichfamilie - unter ihnen die Angeklagten - als Eigner eben dieses Unternehmens eingetragen seien.

Die Al-Nahyan-Familie gehört zu den sechs Herrscherfamilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

erstellt am 22.Jun.2017 | 09:50 Uhr