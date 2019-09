Polizei sucht Hinweise : Misshandelte Hündin „Betty“ auf dem Weg der Besserung

Bei ihrer Einlieferung hatte Betty schwere Verletzungen. Inzwischen scheint sie das Schlimmste überstanden zu haben.

Avatar_shz von Eyke Swarovsky

09. September 2019, 16:50 Uhr

Delmenhorst | Noch am Freitag war unklar, ob die am Donnerstag schwer verletzt eingelieferte Hündin, die in der Tierarztpraxis von Dr. Angelika Hoffmann auf den Namen "Betty" getauft wurde, das Wochenende überleben wird.

Auf Nachfrage unserer Zeitung an diesem Montag hieß es aus der Praxis, dass "Betty" auf dem Wege der Besserung sei und sie sich langsam von ihren Strapazen erhole.

Polizei sucht weiter nach Halter der Hündin

Unterdessen sucht die Polizei weiter nach dem Halter der Hündin. Nach Bekanntwerden des Falls hat die Polizei unverzüglich Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Hinweise zur Herkunft der Hündin sowie Hinweise auf Personen, die mit dem Fall "Betty" in Verbindung stehen könnten, der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 mitzuteilen.