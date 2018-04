Vordingborg in Dänemark : Missglückte Sprengung: Silo kippte auf Bibliothek

Es wirkt, als hätte der Turm es sich nach der Zündung anders überlegt: Der Sprengmeister ist ratlos, der Schaden immens.

von Peter Lassen/nordschleswiger.dk

07. April 2018, 13:43 Uhr

Vordingborg | Als am Freitag am Hafen in Vordingborg auf der dänischen Hauptstadtinsel Seeland ein 56 Meter hoher Silo gesprengt werden sollte, um für ein Hotel und Wohnungen Platz zu machen, kippte das Gebäude in die falsche Richtung und rammte die örtliche Bibliotek. Die Bücherei war zum Glück vorab evakuiert worden.

Nach der Sprengung verstand Sprengmeister Kenneth Wegger die Welt nicht mehr. Man habe alles getan, um gerade dies zu verhindern. Bilder zeigen, dass das Gebäude sich erst in die richtige Richtung bewegte – dann stockte es kurz und fiel in die andere und mit der Spitze auf die Fassade der Bücherei. Der Sachschaden wird als enorm eingeschätzt, aber Zeuge und Bürgermeister Michael Smed meinte, dass er zwar schockiert sei – aber auch froh darüber, dass keiner verletzt wurde.