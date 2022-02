„My Body“ : Missbrauch: Feministisches Buch von Model Emily Ratajkowski

Mit einem umstrittenen Robin-Thicke-Video wurde Emily Ratajkowski bekannt - jetzt schreibt sie über Missbrauch.

Als junges Mädchen betete Emily Ratajkowski um Attraktivität. „Ich will die Schönste sein“, wiederholte sie immer und immer wieder. Die US-Amerikanerin modelt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr. In ihrem Buch „My Body“, das nun auf Deutsch erschienen ist, teilt die 30-Jährige in Form von mehreren Essays zutiefst persönliche Geschichten und Gedanken aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.