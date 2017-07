Miss Schleswig-Holstein ist Europas schönste Frau

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nun steht ihr die Welt offen und die Buchungen dürften nicht lange auf sich warten lassen. Alexandra Waluk ist im ägyptischen Hurghada zur schönsten Frau Europas gewählt worden. Die 21-Jährige aus Wahlstedt (Bad Segeberg) setzte sich in dem internationalen Model-Wettbewerb gegen mehr als 40 Frauen durch. Weil ihre Eltern aus Polen nach Deutschland kamen, trat Alexandra für Polen an. Außerdem wurden bei der Veranstaltung in einem exklusiven Ressort am Roten Meer auch die Titel „Topmodel of the World 2017“ und „Miss Globe 2017/2018“ vergeben.

Die Krone bekam die hübsche Miss Schleswig-Holstein 2015 von ihrer Vorgängerin Tatjana Genrich (24) aus Magdeburg überreicht. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Es war einer der schönsten und emotionalsten Momente in meinem Leben. Ich hätte nicht damit gerechnet und wurde auch erst ganz zum Schluss aufgerufen. Meine Eltern und Freunde sind alle sehr, sehr stolz“, erklärte Alexandra Waluk kurz nach der Preisverleihung dieser Zeitung.

Nicht immer sei alles in ihrer Kindheit und Jugend nach Plan gelaufen, im Gegenteil: „Es gab viele Steine, die ich weggeschoben habe. Und ich habe nie aufgegeben. Man muss nur an sich glauben und immer wieder aufstehen“, gibt sich das hübsche Model mittlerweile selbstbewusst. Noch vor wenigen Jahren war die Krankenpflegeassistentin, die in der psychiatrischen Klinik in Rickling arbeitete, in der Schule als „Moppelchen“ verspottet worden. Durch ein Abnehmcamp lernte sie den Umgang mit Lebensmitteln, wurde immer schlanker. Heute hat die Brünette mit dem charmanten Lächeln Modelmaße: 84/63/88.

Als sie vor ein paar Jahren zum Casting bei Heidi Klums Fernsehshow „Germany’s Next Topmodel“ eingeladen wurde, sagte sie kurzfristig ab, um ihr Abitur zuerst zu Ende zu machen. Doch nun gehört sie trotzdem zur Elite der Modelbranche.

Durch den Sieg in Ägypten hat die im Dezember zur „Miss Reinado“ (Kaffeekönigin Kolumbien) in Bremen gekürte Alexandra einen noch volleren Terminkalender. „Jetzt mit dem Titel geht es erstmal auf Charitys und Veranstaltungen in die Schweiz und in den Süden Deutschlands. Nächstes Jahr werde ich meine Nachfolgerin dann auf der karibischen Insel Grenada krönen. Der genaue Termin wird noch mit meinem Nationaldirektor besprochen“, sagte sie. Außerdem wird Alexandra nun bei internationalen Miss-Wahlen mit in der Jury sitzen.

In die kommenden Wochen und Monate geht sie optimistisch: „Mir stehen viele Türen offen und ich bin stolz und glücklich, dass ich es geschafft habe.“

von Till H. Lorenz

erstellt am 18.Jul.2017 | 12:12 Uhr