A19 bei Rostock : Mindestens acht Schwerverletzte bei Flixbus-Unfall

Warum der Bus in den Graben fuhr, ist noch Unklar. Die Autobahn ist in Richtung Berlin gesperrt.

von dpa und Susan Ebel, svz.de

17. August 2018, 08:27 Uhr

Malchow | Ein Flixbus ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) verunglückt. Wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte, ist die Autobahn in Richtung Berlin gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die letzte Abfahrt „Linstow“ vor dem Unfall zu nehmen.

Der Bus sei aus ungeklärter Ursache in einen Graben gefahren und umgekippt. Nach ersten Erkenntnissen wurden acht Menschen schwer verletzt. Die restlichen 52 Passagiere unterschiedlicher Nationalität wurden zur medizinischen Untersuchung nach Güstrow gebracht. Zum Zustand des Busfahrers konnte die Polizei noch keine Angaben machen.