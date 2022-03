Unglück : Mindestens 60 Häuser bei Erdrutsch in Peru verschüttet

Noch werden Menschen vermisst. Dorfbewohner und Kumpel aus einem nahe gelegenen Bergwerk suchen nach ihnen.

Im Norden von Peru sind bei einem Erdrutsch mindestens 60 Häuser verschüttet worden. In der Ortschaft Retamas in der Provinz Pataz seien die Hänge eines Hügels abgerutscht und hätten die Häuser unter Erdmassen begraben, sagte Gouverneur Manuel Llempén im Radiosender RPP. „Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt“, hieß es in einer Mitteilung der R...

