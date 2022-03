Pandemie : Millionen müssen in Shanghai in den Corona-Lockdown

Nach einem rasanten Anstieg der Corona-Infektionen geht Shanghai schrittweise in den Lockdown. Noch am Samstag hatten Behördenvertreter weitgehende Ausgangssperren in der Metropole ausgeschlossen.

Wegen eines größeren Corona-Ausbruchs in Shanghai haben die Behörden einen Lockdown in zwei Schritten über die 26 Millionen Einwohner zählende chinesische Hafenstadt verhängt. Vom frühen Montagmorgen an wird bis Freitag eine Ausgangssperre über die Pudong-Seite östlich des Huangpu-Flusses verhängt, wie die Stadtregierung über das Staatsfernsehen ankünd...

