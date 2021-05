Prozess : „Milliarden-Mike“ und Polizistin gestehen Bestechung

Warum fällt eine Polizistin auf einen legendären Betrüger herein? Die 45-Jährige gesteht vor Gericht in Hamburg, dass sie sich in einer Notlage Hilfe von „Milliarden-Mike“ erhoffte.

Hamburg | In einem Prozess um Bestechung und Bestechlichkeit am Hamburger Landgericht haben eine Berliner Polizistin und ein als „Milliarden-Mike“ bekannter Betrüger Geständnisse abgelegt. Die angeklagte frühere Beamtin räumte am Montag ein, zwischen Februar 2018 und April 2019 für den Mitangeklagten Daten im polizeilichen Auskunftssystem abgefragt und an de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.