Promi-show : Meltem Kaptan: Wollte Rolle nicht so witzig anlegen

Meltem Kaptan hat sich ihre mit dem Silbernen Bären ausgezeichnete Rolle im Drama „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ zunächst anders gedacht. „Also ganz ehrlich, ich wollte Rabiye Kurnaz gar nicht so witzig anlegen“, sagte Kaptan am Mittwoch in Berlin nach der Preisverleihung. „Ich habe mich tatsächlich am Original orientiert und tatsächlich auch gemerkt, dass dieses Lustige, diese Leichtigkeit, die sie bringt, einfach etwas ist, was typisch Rabiye ist und tatsächlich mir wirklich Kraft gibt, das Ganze überhaupt zu durchstehen.“ Es sei allen wichtig gewesen, diese zwei Seiten zu zeigen.

